Vacuna de AstraZeneca es menos efectiva a cepa sudafricana: The Financial Times

OXFORD, Inglaterra.- La vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford contra el coronavirus es menos efectiva contra la cepa sudafricana del Covid-19, indica un reporte.

De acuerdo con The Financial Times, no se han registrado ni hospitalizaciones ni muertes entre los voluntarios del estudio. Detalla que no parece proteger contra la enfermedad leve y moderada causada por la variante del coronavirus sudafricano.

Esta dosis tiene una "eficacia similar" contra la variante altamente contagiosa aparecida en Inglaterra y presente ahora en decenas de países, afirmaron el viernes investigadores responsables del proyecto.

Análisis de ensayos clínicos realizados entre el 1 de octubre y el 14 de enero en el Reino Unido mostraron "una protección contra las infecciones sintomáticas similar, pese a una menor cantidad de anticuerpos", afirmó la universidad británica en un comunicado.