Vacuna contra Covid-19 es "no negociable", si no es segura no se comprará ni usará en México: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles Hugo López-Gatell detalló que México ha explorado tres negociaciones directas con igual número de laboratorios farmacéuticos para la vacuna contra el SARS-CoV-2, los cuales son AstraZeneca, CanSino y Pfizer.

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia vespertina, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguro que dichos productos candidatos tienen un aspecto “no negociable”, es decir, si no arrojan resultados positivos no serán adquiridos por el Gobierno Federal ni aplicados en la República Mexicana.

Declaró:

Se firmaron hace unas semanas estos compromisos de precompra que permiten garantizar el acceso. No son todavía contratos. En todos los casos, tanto para Covax [plataforma de vacunas de la Organización Mundial de la Salud], como [para] estos tres laboratorios, es un asunto no negociable que si las vacunas no demuestran seguridad, calidad o eficacia no pueden ser compradas ni, por supuesto, utilizadas en nuestro país”.