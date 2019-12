Va gobierno de Sheinbaum contra jueces de caso Abril

CIUDAD DE MÉXICO.- En caso de que se compruebe que Juan Carlos "N" asesinó a su ex pareja Abril Cecilia el lunes pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, que abra una investigación por homicidio a los jueces Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, quienes lo liberaron.



"Yo no digo que ellos [la asesinaran], pero sí fueron parte de lo que ocurrió --en caso de que se demuestre que la ex pareja es autor intelectual o material del feminicidio--", dijo, al tiempo que refrendó su respeto a la autonomía del Poder Judicial.

Godoy Ramos explicó que la dependencia argumentará la posibilidad de que la actuación de los jueces provocara el homicidio: "Me parece que es el ejemplo claro de la falta de preparación, en mirar, juzgar con una perspectiva de género".