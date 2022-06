VIRAL: Mensaje contra extranjeros en colonia Roma desata polémica en CDMX y redes

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mensaje contra extranjeros que viven en la colonia Roma de la CDMX se volvió viral desatando la polémica en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes lo consideran una clara muestra de xenofobia y otros que mencionan que el problema de la gentrificación.

Se trata de la foto de un cartel que tiene la frase "New in the city? Working remotely? You’re a fucking plague and locals fucking hate you. Leave".

Este mensaje dirigido directamente a los extranjeros que llegan a la Roma se traduce como: "¿Nuevo en la ciudad? ¿Trabajo remoto? Tú eres una maldita plaga y los locales te odian. Vete”.

Mensaje contra extranjeros en colonia Roma desata polémica en redes

El polémico mensaje fue abordado por el tiktoker Fer Bustos, alias filosofiapop, mostró en TikTok esa imagen y abrió el tema de la gentrificación en zonas como la Roma y la Condesa, menciona que tras la pandemia muchos extranjeros se duran a esos lugares de la capital.

Además el #mexicoissocheap se ha viralizado en redes sociales, pues dicen que el País resulta muy barato para los extranjeros, por lo que se mudan a vivir a tierras mexicanas.

Debaten entre xenofobia y gentrificación

Sin embargo, esto ha provocado la queja de los locales refiriendo que causa el fénomeno de la gentrificación, lo que provoca el aumento de las rentas de los inmuebles, precios en comida, ropa y otros negocios porque existe más mercado con mayor poder adquisitivo capaz de pagarlo.

Esto a su vez genera el desplazamiento de ciertos sectores a otras zonas, ya que no pueden pagar esos precios que se elevan con la llegada de personas con más poder adquisitivo.

Sailorfag, influencer sonorense, es uno de los casos de personas que se han visto afectadas por la gentrificación que los ha desplazado de la zona en la que vivían.

En un video de YouTube explica que lo corrieron del departamento en el que rentaba debido a que el dueño lo vendió a un extranjero.

Además comentan que esto afecta también a la lengua, ya que estar en la Roma o en la Condesa implica escuchar inglés en todas partes y la mayoría de los negocios se comunican en ese idioma creyendo que todos lo hablan.

Otro ejemplo que causó muchos comentarios ha sido el presenciar personas foráneas que caminan descalzos por la zona.

Este tema ha sido debatido cada vez más desde un tuit en el que la extranjera Becca Sherman recomendó trabajar en "home office" desde la Ciudad de México.

Por último, comentaron que esa xenofobia es la que viven también mexicanos en países como Estados Unidos, no obstante, resaltan que ellos no llegan a desplazar o "colocarse por encima" de los locales.