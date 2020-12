VIRAL: Estafan a bolero con billete falso, pierde sus ganancias del día

LEÓN, Guanajuato.- La estafa de la cual Don Alfredo, un señor de 68 años, fue víctima se viralizó a través de redes sociales.

Oriundo de León, el adulto mayor se gana la vida boleando zapatos, pero el 24 de diciembre, en plena Nochebuena, le pagaron con un billete falso de 500 pesos cuando trabajaba con entusiasmo.

El hombre tuvo que devolver el cambio, por lo que perdió sus ganancias del día. No obstante, gracias a las redes sociales, la noticia llegó hasta Canadá, donde de acuerdo a Milenio Noticias, una persona entregó un billete real del mismo valor.

Vino esta persona a bolearse y él me comentó que si me habían dado un billete falso, le digo yo si, y me dice que una persona de Canadá, pidió que me reembolsaran el billete, me dice, este si es original, le dije que le comentara a esta persona que Dios lo socorra, que le dé más a manos llenas, pero esta persona era de Canadá", contó Alfredo Villegas Gómez.

Alfredo cuenta que ha vivido momentos complicados debido a las restricciones por el semáforo epidemilógico. Pero esa Nochebuena buscaba obtener dinero para poder cenar junto a su familia por la ocasión, mas por la persona que actuó de mala fe no le fue posible.

"Se presentó un señor con un carro blanco, se bajó una niña, me dice señor le habla mi papá, yo me arrimé a ver lo que necesita, seguramente traía zapato para arreglar y me dice señor le voy a regalar 200 pesos, me da el billete, pero el billete de 500 era falso, yo traía 270 en mi bolsa y saqué 30 pesos y se los completé, todavía me dice que Dios lo socorra", relata.

Día a día, Alfredo trabaja desde las 7:30 horas para bolear zapatos por un costo de 30 de pesos.