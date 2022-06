VIRAL: Cliente intenta llevarse Smart TV a precio de rollo de papel por error en etiquetado

CIUDAD DE MÉXICO.- Internet se ha convertido en el lugar perfecto para dar voz a muchos que antes no la tenían. Asimismo, por medio de las diversas redes sociales existentes, los usuarios pueden compartir contenido de todo tipo, desde informativo, deportivo, culinario, tutoriales para hacer prácticamente cualquier cosa, de entretenimiento y claro está, con la capacidad de lograr que cualquiera de ellos se vuelva viral en poco tiempo.

Trata de comprar Smart TV a precio de rollo de papel y se vuelve viral



Tal fue el caso de un cliente de la cadena de grandes almacenes de descuento Walmart, quien se hizo tendencia en redes el pasado 14 de junio, luego de que intentara llevarse una Smart TV a precio de un rollo de papel, 17 pesos, por un error en el etiquetado.

El cliente trató de llevarse una Smart TV a precio de un rollo de papel.

De acuerdo con los internautas, el consumidor trató comprar una televisión TCL 4k UHD de 55 pulgadas con un precio regular de 9 mil 499 pesos por uno menor al uno por ciento de su valor.



No obstante, el error del cliente fue que pretendía que la cadena comercial le respetara el precio de 17.60 pesos, el cual claramente se ve en el etiquetado que corresponde a otro producto, un rollo de servilletas y no la televisón.



El televisor tenía pegada la etiqueta de precio de un rollo de papel servilleta.

Entre los comentarios de las internautas, puede leerse reacciones como "Denle su rollo de papel para cocina de la marca Elite", entre otros.

Usuarios hacen valer precio anunciado



Cabe señalar que, en eventos de ventas importantes como el Buen Fin, usuarios han demostrado que pueden hacer valer el precio marcado en la etiqueta de los productos de los centros comerciales.

En la edición del año pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que registró poco más de 472 reclamaciones por parte de clientes, principalmente de tiendas como Sam’s Club, Walmart y Soriana.

��En #ElBuenFin te recordamos nuestros medios de contacto. ¡Comunícate con nosotros!



Aplicamos la Ley Federal de Protección al Consumidor para hacer valer tus derechos ante proveedores abusivos.



¡Un consumidor informado vale por dos! pic.twitter.com/8vsNBjUsoK — Profeco (@Profeco) November 10, 2021

Con corte al sábado 13 de noviembre de 2021, las principales quejas están estuvieron enfocadas en el incumplimiento de ofertas, cancelación de compra y no respetar el precio anunciado.



Asimismo, en la edición 2019 del Buen Fin, se cometieron errores en el etiquetado de productos en algunas departamentales, por lo que la mala ubicación de una coma o punto hicieron la diferencia, en ocasiones hasta de miles de pesos.



Un ejemplo de ello es que en la tienda Walmart ubicada en el Blvd. Francisco Villa en Durango, se cometió un error en el etiquetado de pantallas de la marca Samsung, ya que su precio era de 3 mil 780 pesos, pero por error se imprimieron los precios en 3.78 pesos.



Ante la negativa de la tienda de venderle a un cliente 10 unidades, la Profeco intervino y concilió con la tienda para que le vendiera solo una a este precio.