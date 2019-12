VIDEOS: Arde subestación de CFE en Iztapalapa, CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El C5 de la Ciudad de México reportó sobre un incendio que afectó parte de la subestación eléctrica de Comisión Federal de Electricidad (CFE), con ubicación en Emilio Madero y Marcos M. Méndez, de la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía de Iztapalapa.

Servicios de emergencia, incluidos más de 20 bomberos con dos camiones que cuentan con bombas de agua, tres tanques y un vehículo arribaron para apagar las llamas.

“Se escuchó como algo que explotó, no sé tal vez un corto y de pronto empezaron a salir las llamas, no nos acercamos porque no sabemos si hay electricidad o algo, mejor dimos aviso a las autoridades".

Edgar Enrique Rosas, superintendente del cuerpo de "tragahumos" en CDMX informó en entrevista para Foro TV, que el siniestro fue controlado, de tal manera se eliminó el riesgo de que se propague viviendas o que haya alguna explosión.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital mexicano, confirmó que 10 personas resultaron intoxicadas y recibieron atención de los paramédicos en el lugar, mientras que se desalojaron a 3 mil personas aledañas al incendio. Por su parte, CFE suspendieron suministro eléctrico en las colonias de Santa Martha Acatitla Norte y Sur.

Incendio en Santa Martha Acatitla. Nos reportan 10 personas heridas por intoxicación atendidas en el lugar por compañeros del ERUM. Mayor información y seguimiento: @SGIRPC_CDMX https://t.co/JTJpCdASy0 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 20, 2019

Con información de Milenio Noticias.