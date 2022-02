VIDEO: Taxista denuncia acoso de pasajeras

CIUDAD DE MÉXICO.- Taxista denuncia acoso de pasajeras; el video se vuelve viral

Este es el caso de un joven chofer de taxi, quien evidenció un caso de acoso hacia su persona en TikTok.

En el clip que rápidamente se volvió viral, el joven mostró cómo presuntamente una mujer a quien estaba prestando el servicio lo acosó, abriendo así un debate sobre el tema.

Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer sos un amargado", escribió el usuario Rodrigo Peralta en el videoclip de TikTok.

Acosan a TikToker taxista

En el clip se aprecia que la mujer que lo acosó iba en compañía de otras mujeres, quienes se burlaron de él por no responder al hostigamiento. En el video, se puede escuchar que la mujer lo cuestiona en diferentes ocasiones e incluso le pregunta sobre su orientación sexual.

"No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón", dijo la mujer. "¿No te gustan las mujeres?", preguntó. "Sí me gustan, pero de cierto tipo", respondió el chico. "No debes ser así, amargado", reiteró la joven acosadora.

A través de los comentarios del video, el tiktoker y taxista puso sobre la mesa el tema del acoso sexual contra los hombres. "No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento".

"Bolt":



Porque se viralizó este vídeo donde se ve y se escucha como mujeres alcoholizadas acosan a un joven conductor de Bolt.pic.twitter.com/GX6ECjOWvO — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciaporque) February 13, 2022

El video que ya es viral en TikTok, cuenta hasta el momento con más de 96 mil "Me Gusta", más de 3 mil 500 comentarios, más de 2 mil compartidas y más de 700 mil reproducciones.