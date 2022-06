VIDEO: Sergio Mayer cae de silla de ruedas al intentar ser más incluyente

El actor y también expolítico Sergio Mayer ha robado la atención nuevamente, ahora después de haber mencionado ante algunos medios de comunicación su interés por sensibilizarse por las personas con discapacidad, menciona Milenio.

Hasta ese momento todo iba bien, pero, al momento de subirse a una silla de ruedas mientras el periodista Eden Dorantes grababa para su canal de YouTube, se capturó al actor en su intento de demostración cayendo de la silla de ruedas al intentar ir en reversa.

Él sólo quería presumir ante las cámaras y los medios su sensibilización y el ser incluyente, así como un buen manejo de la silla ruedas, cuando de pronto se fue hacia atrás, para lo que requirió apoyo de los camarógrafos para ponerse de pie.

No obstante, Sergio supo manejar la situación con ingenio, pues mencionó que lo sucedido era una prueba de las dificultades que pueden atravesar las personas con discapacidad.

Ojalá de verás le den un poco de difusión. Es muy difícil, muy complicado. -Nosotros- estamos en una explanada, todo es suavecito, no me imagino en un empedrado, bajar una banqueta o subir. Yo nada más para pararme, me hice tantito para atrás y me caí”.