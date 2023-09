VIDEO: Samuel García arremete contra el PRIAN, “¡... en 10 meses se van a la chin...da!”

MONTERREY.- Samuel García, gobernador de Nuevo León, criticó al PRI y al PAN por su falta de cooperación con los ciudadanos; “lo bueno es que en diez meses se van a la chi...da”.

El gobernador, durante un discurso, preguntó a los asistentes: “¿Alguien ha escuchado hablar del pacto por Nuevo León del PRIAN (alianza de los partidos PRI y PAN)?

Y explica entre risas: “Nada más ellos saben que existe esa madre y se juntan el PRIAN y te dicen no hablen con Samuel, no queremos coordinarnos, no vamos a ir a la mesa de coordinación que es una obligación constitucional de los alcaldes organizarse y coordinarse”.

Samuel García reitera que con el PRIAN ni a la esquina. En la inauguración de la carretera La Gloria esta mañana acusa un Pacto en su contra de los del Frente… y dice “la buena noticia es que ya se van a la chingada de NL en 10 meses” borrense ya remata. pic.twitter.com/F4WJgaUbaj— carolina rocha m (@carolina_rocha_) September 8, 2023

Y el gobernador remata: “Ya lo voy a decir... ¡chin.. su madre! La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chi...da todo el PRIAN de Nuevo León... ¡vámonos! !Bórrenle ya!”.

Tras la sorpresiva expresión el gobernador Samuel García recibe aplausos de la asistencia.