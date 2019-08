VIDEO: “Quiero que sepan que no fui yo”: Se deslinda “La Loca” de ataque en bar

VERACRUZ.- Ricardo Romero Villegas, alias “La Loca” aparece en un video compartido a través de redes sociales, en el que niega ser el autor, como se le ha acusado, del ataque registrado durante la noche del martes en el bar Caballo Blanco.

“Para decirles que me encontré durmiendo y me levanto y me entero que me andan buscando por un homicidio, un atentado que hubo en Caballo Blanco anoche; les digo que quiero que sepan que no fui yo y la neta yo me tuve que ir de “Coatza” porque a mí los navales me detuvieron dos veces el mes pasado, dos veces me detuvieron y me metieron droga y huachicol”, dice “La Loca” en la grabación.

En el video de casi un minuto y medio, Romero Villegas detalla que junto a su familia, huyó de Coatzacoalcos por amenazas de muerte.

“Me torturaron dos veces, me quebraron la costilla, me metieron droga igual (…), me dijeron que me iban a matar: yo lo que quiero que sepan es que temo por mi vida y por eso me tuve que ir, tuve que sacar a mi familia de ese ligar para estar bien y en paz, y ahora me salen con eso, me echan la bronca y pues no, busque quien sea en realidad, no nada más agarré porque era para decir las cosas” agrega.

Ricardo Romero Villegas, alias “La Loca”, ha sido identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en Coatzacoalcos.

El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció en un tuit que se ha identificado a uno de los autores materiales de la explosión del martes en el centro nocturno “El Caballo Blanco” en Coatzacoalcos.

García lo identificó como Ricardo “N”, alias “La Loca”, quien fue detenido el pasado mes de julio por las fuerzas coordinadas del estado, pero fue liberado 48 horas después por la Fiscalía General.

Los hechos ocurrieron la noche del martes en el bar tipo table dance conocido como "Caballo Blanco" del puerto de Coatzacoalcos, el cual presuntamente fue atacado con bombas molotov.

Con información de Exélsior