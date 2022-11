VIDEO: Pleito de “youtubers” en la mañanera de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Pleito de “youtubers” en la mañanera de AMLO.

Este martes por la mañana, en Palacio Nacional, Carlos Pozos, quien se hace llamar "Lord Molécula", quien tiene un canal de YouTube y canal del mismo nombre, pidió "respeto" para los titulares de las Fuerzas Armas, luego que Raúl Hernández Rivera, del portal "El Barlovento", asegurara en semanas pasadas que el titular de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina (Semar) no lo recibía porque "pedía dinero".

"Lord Molécula" aseguró que según sus fuentes, Hernández Rivera exigía la compra de 14 banners de publicidad al secretario de Marina para su portal a cambio de reportajes sobre las Administraciones Portuarias Integrales (API).

Un comunicador con parcialidad y sesgo dijo que el titular de la Armada de Marina lo había desacreditado diciendo que el comunicador de esta fuente solicitó dinero. Solo para clarar las cosas, tengo información de mis fuentes en donde me aseguran que dicho comunicador exigía la compra de 14 banners de publicidad para el portal del comunicador. Presidente, desde aquí pido respeto para los pilares más fuerte del Estado mexicano que es el Ejecutivo, la Marina y la Guardia Nacional", señaló Carlos Pozos.

 

“Youtubers” se confrontan en la “mañanera”

"Solicito mi derecho de réplica", pidió al presidente el dueño del portal "El Barlovento".

"¿Se lo das, el derecho de réplica?", peguntó el presidente López Obrador a "Lord Molécula".

"Sí, señor", contestó Lord Molécula.

"Ahí está, párate", dijo el Mandatario federal a Hernández Rivera.

Te puede interesar: Lord Molécula en las mañaneras

“Youtuber” aclara reportajes pagados

Respecto a la notificación que me hizo el señor Jesús Ramírez (vocero presidencial) respeto de que el señor secretario de Marina ya no me quería recibir porque yo le pedía dinero. Dice el señor Jesús Ramírez que tiene un expediente que hasta el momento no me lo ha ofrecido y aclarando a las veces que yo estuve favorecido por la atención del señor almirante secretario de Marina fue conciso en estos términos: el secretario de Marina respecto a los problemas que había en las escuelas náuticas mercantes me dijo que le interesaba que yo ahondara en los problemas que había para hacer reportajes que incluso tenía yo la colaboración, el pago de los viajes a esas escuelas. Así se hizo con Mazatlán y Tampico, pero el Covid me invadió y ya no pude seguir.

"Pero en ese acuerdo también el señor secretario de Marina, Rafael Ojeda, me ofreció pagarme el reportaje que yo pudiera hacer respecto a Oceanografía, un gran problema que yo tengo una cantidad enorme de documentos que ya fueron entregados a don Jesús Ramírez (...) Yo le respondí que por eso no quería que se me pagara absolutamente nada porque es un trabajo periodístico que no debe de ser pagado de esa manera. A cambio yo le decía, le ofrecía la posibilidad de recorrer todos los puertos del país en donde hubiese en ese momento las APIS con el fin de fomentar el uso de los puertos mexicanos por parte de los productores es un tema que yo conozco muy a fondo, Presidente.

Ese era mi ofrecimiento, a cambio porque yo no tengo recursos para hacerlo, había solicitado a cambio tener anuncios por cada una de las APIS mensualmente. Eso me solventaría a mí la posibilidad de hacer un viaje a no solamente al puerto sino a toda la influencia de cada puerto".