VIDEO: Médicos no atienden a mujer y da a luz en el piso de sala de urgencias

MICHOACÁN.- Una mujer dio a luz a un bebé en el piso de la sala de urgencias del hospital regional de Los Reyes, en Michoacán, donde al parecer enfrentó un retraso en la atención por parte de los médicos.



En un video divulgado en redes sociales puede apreciarse cómo la mujer está hincada en el suelo, mientras da a luz a un bebé y un hombre la ayuda recibiendo al recién nacido y tratando de cubrirla.

El usuario que grabó el video señaló que debido a la falta de atención "se acaba de aliviar aquí una señora, en plena sala de urgencias, ya tiene rato aquí la señora y nomás no se le atendía"."Eso sólo para que sepan el tipo de atención que tenemos aquí en este chin$%# hospital de Los Reyes, Michoacán, ya tiene rato aquí y a la señora no le dan la atención, no es posible".