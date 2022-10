VIDEO: Manuel Espino propuso a AMLO pactar con grupos criminales

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Espino dio a conocer que hizo una propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros miembros de su gabinete, establecer un diálogo con criminales. Según información proporcionada por el medio Infobae, dos grupos del crimen organizado respondieron a dicha solicitud.

El excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF) aseguró durante su intervención en el Senado de la República que el pasado mes de julio envió al titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, una propuesta en la que, entre otras cosas, planteaba la posibilidad de dialogar con los delincuentes.

Aunque el político no detalló cuál fue la propuesta de López Hernández, confesó que hizo llegar por su cuenta al crimen organizado la propuesta, según mencionó en el foro "Seguridad y justicia por un México mejor".

Al dar a conocer la propuesta, el funcionario aseguró que ha funcionado de manera exitosa en países como El Salvador y Colombia, por lo que considera que tomarla en cuenta en México es algo que se debería hacer.

Desde el mes de abril dio a conocer a López Obrador su intención de hacer una propuesta para avanzar en la pacificación del país, según detalló, mencionando que es un objetivo que, desde su perspectiva, no se ha logrado a lo largo de la administración.

“No solo no lo hemos logrado sino que hemos empeorado, estamos peor que al principio en materia de seguridad y le ofrecí llevarle un propuesta”, dijo.

De igual manera, Espino mencionó haberla comentado recientemente con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPyC), Rosa Icela Rodríguez, después de que ésta compareció en la Cámara de Senadores.

El legislador dijo que "estamos en tarea"; sin embargo, decidió no dar detalles por el momento acerca del asunto, para evitar la indiscreción.

La columnista Leticia Robles de la Rosa compartió su discurso en redes sociales, destacando críticas por parte de los ciudadanos que rechazan la posibilidad de que el Gobierno Federal establezca un acercamiento con los criminales en México.

“Esto es muy grave, porque Espino reconoce que AMLO, a través de su Secretario de Gobernación, y de quién tuvo una alta responsabilidad en materia de seguridad, quiere pactar con criminales. Todo esto es un delito” y “Gravísimo lo que reconoce este demente. Hace explícitos los acuerdos que en la práctica se están viendo”, fueron dos de los comentarios que recibieron más apoyo en Twitter.

En respuesta al "escándalo" que causaron sus declaraciones, Espino respondió en defensa de AMLO y de los funcionarios cercanos a él, tuiteando:

Eso que afirmas del presidente es falso. No inventes ni tergiverses. Solo he dicho que no debe descartarse la posibilidad de dialogar y acordar la pacificación, y que le hice una propuesta al Secretario de SEGOB”.