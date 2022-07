VIDEO: Jóvenes se graban “surfeando” en la Línea 9 del Metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Jóvenes se graban “surfeando” en la línea 9 del metro de la Ciudad de México.

En redes sociales circula un video donde se observa que un grupo de jóvenes se sube al techo de un vagón de la Línea 9 del Metro y graban parte del recorrido.

La grabación muestra que se brincan el puente de la estación Ciudad Deportiva y se colocan pecho tierra para no golpearse con la infraestructura del Metro.

Durante el trayecto de Ciudad Deportiva a Velódromo caminan sobre el techo del tren y sacan fotografías y video.

Se aprecia que al encontrarse con otro de los trenes que iba en dirección opuesta el chofer observa a los jóvenes, por lo que habría comunicado la situación a las autoridades de la estación entrante.

Al arribar a la estación Velódromo los jóvenes se alistan para salir corriendo y así evitar ser detenidos, debido a que habrían infringido el artículo 230 de la Ley de Movilidad, el cual prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros invadir cualquier área que no esté destinada al transporte de los usuarios, y en particular, las vías, carriles confinados, o los túneles por donde circulen los vehículos de este tipo de transporte.

Usuarios de redes reprobaron los hechos y señalaron que los jóvenes pusieron en riesgo su vida, otros tantos aplaudieron en el contenido del video.

