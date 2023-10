VIDEO: Joven es asaltada y violada por dos hombres en calles de SLP; el ataque fue captado en una cámara de vigilancia

SAN LUIS POTOSÍ.- Una terrible agresión se registró la noche del jueves 6 de octubre en la calle Bugambilias de la colonia Jacarandas, en San Luis Potosí, cuando una joven de 26 años se dirigía a su cita con un fisioterapeuta. La víctima fue abordada por dos individuos que la abordaron a bordo de una motocicleta.

El asalto se tornó aún más violento cuando uno de los agresores, al parecer armado, no se conformó con robar sus pertenencias, sino que obligó a la mujer a mantener relaciones sexuales en plena vía pública. La víctima fue amenazada repetidamente durante el ataque, informa Azteca Noticias.

Según relató la joven en sus redes sociales, el agresor le dijo:

‘Te me haces antojable’… y empezó a decirme que lo bese, posteriormente me dijo que quería quitarme la licra y si no accedía me iba a matar".