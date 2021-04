VIDEO: Increpan a Samuel García y lo llaman facturero

MONTERREY.-Un joven increpó a Samuel García, quien busca la gubernatura de Nuevo León con Movimiento Ciudadano, y lo llamó facturero.

García se encontraba en ese momento con Mariana Rodríguez, y en el video se ve cómo el muchacho corea: "facturero, facturero, facturero".

Cabe recordar que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón acusó de facturero y mariguano a García.

Previamente, el senador con licencia de MC acusó a "El Bronco" ante la Fiscalía General de la República (FGR) por compra-venta de facturas, evasión fiscal y desvío de recursos para impulsar su campaña en 2018, éste manifestó que el mismo acusador ha incurrido en esos delitos, y de manera irónica dijo desconocerlo.

Joven increpa a Samuel García y le grita: facturero. pic.twitter.com/34NFoNMRTL — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 13, 2021

“¿No se las compraría yo a Samuel García? ¿No sería Samuel García que se está viendo en su propio espejo? ¿El principal facturero de este país me está acusando a mí de compra-venta de facturas? ¿No le remorderá la conciencia?. Le podría preguntar a su papá y a sus hermanos, que son los principales vendedores de facturas en este país”, expresó el gobernador.

Señaló que quien acusa tiene la responsabilidad de probarlo, mientras él prefiere no perder el tiempo en eso, “pero si él quiere seguir acusándome, ya tengo no sé cuántas denuncias que me ha puesto, ninguna ha procedido, y ninguna va a proceder porque no tiene la razón”.

Cuestionó ¿Cómo un chamaco a la edad de 24 años pudo comprar dos propiedades de cerca de 60 millones de pesos sin pagar impuestos, diciendo que era estudiante? ¿Podrá él decir eso? ¿Cómo lo hizo? Lo reto a que él diga, de dónde sacó 60 millones de pesos ¿Se los dio su papá o su tío (Gilberto García Mena).