VIDEO: Hombre arrastra con su camioneta a perrito amarrado en Sonora; exigen justicia para "Zorrillo"

EMPALME, Sonora.- Un video que muestra a un conductor de una camioneta pick up arrastrando a un perrito amarrado al vehículo se ha viralizado en las redes sociales causando una enorme indignación.

La desesaperación en los ciudadanos espectadores incrementaba y tocaban el claxon para que el sujeto detuviera el auto. Sin embargo, como no se detenía, una camioneta le cerró el paso y el hombre se vio obligado a parar.

Cuando esto ocurrió, fue a desamarrar al perro y luego lo subió a la caja del vehículo, mientras una mujer indignada le gritaba: “Con los animales no se juega, toda la gente le está gritando oiga, eso no se hace, lo traía amarrado, con eso no se juega, lo vamos a amarrar a usted”.

Ante esto, el hombre insistió en que él traía al perrito arriba de la cajuela y lo había amarrado, pero aseguraba que no se había dado cuenta cuando en el trayecto se bajó de la camioneta.

Hasta el momento no se sabe con claridad si la versión del hombre era real o si se trató de un acto de crueldad animal.

Exigen justicia para "Zorrillo"

Activistas exigieron al presidente municipal de Empalme, Luis Fuentes, que tome cartas en el asunto y ayude a dar con los responsables. El perro sigue vivo en condiciones muy delicadas, en Veterinaria Econo-Pets.

Ayúdenos a que esta exigencia llegue a las autoridades. Al momento nadie se ha hecho responsable", externaron en redes sociales.

El médico veterinario Ramón Urquídez informó que acudió al llamado de emergencia en la Avenida Constitución, colonia Libertad. Al llegar atendió a "Zorrillo".

Mucho se ha especulado del video desgarrador y ahora viral de nuestro amigo... Es por ello que [...] queremos dar a conocer que evidentemente sufrió laceración, abrasión en su piel, pero afortunadamente se encuentra con vida y su diagnóstico es estable, fuera de peligro".

