VIDEO: Funcionaria de Zapopan llama pend... a vacacionistas

GUADALAJARA.- Lorena Gómez Haro, funcionaria del Gobierno de Zapopan despotricó en redes sociales contra vacacionistas que ignoraron el llamado a quedarse en casa ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En su cuenta personal de Facebook, la coordinadora del área de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos del Ayuntamiento publicó videos, exponiendo su molestia contra la "alta suciedad tapatía" que optó por pasar Semana Santa en sus casas de playa, condominios o tiempos compartidos.

Neta estamos destinados a extinguirnos por gente como ustedes, estamos destinados a este tema de selección natural por gente tan pen... que no atiende las solicitudes, no del Gobierno eh. Pueden estar muy peleados con el Presidente y con el Gobernador, pero no pueden estar peleados con la OMS, con las estadísticas", expresó Gómez Haro.