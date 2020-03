VIDEO: Frida Guerrera encara a hombre que pide en la “mañanera” que UIF la investigue

Ciudad de México (GH).-Durante la conferencia matutina de este día, la activista Frida Guerrera encaró a Marco Olvera, quien pidió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que le inicie una investigación sobre sus recursos.

Olvera planteó a Nieto: “Si inteligencia financiera pudiera iniciar una investigación a Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Belaunzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Victor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el 9 de marzo”.

El hombre que se presenta como miembro de un medio digital agregó: “No hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos, sería interesante quiénes los financian, quiénes les pagan, de dónde viene el dinero”.

Frida Guerrera se encontraba entre los asistentes a la conferencia matutina y después de tomar la palabra y plantearle al Presidente Andrés Manuel López Obrador la lucha de género por los feminicidios, al concluir la mañanera le reclamó a Olvera.

“La próxima vez apréndete mi nombre: Frida Guerrera. No Guerrero”, le dijo ella.

Olvera le contestó: “escúchame”, a lo que ella reviró: "No te voy a escuchar. ¿Tú crees que yo me voy a poner al nivel de un sujeto macho como tú? No te atrevas nunca en tu vida a mencionar mi nombre”.

Frida Guerrera es conocida como una activista de los derechos de las mujeres, quien ya acudió en una ocasión a la conferencia de prensa matutina para preguntarle al Presidente sobre un plan en concreto para frenar los feminicidios en el País.