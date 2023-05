VIDEO: Exhiben momento en que un hombre golpea a su novia en el estacionamiento de una plaza comercial de Monterrey

MONTERREY, Nuevo León.- A través de las redes sociales tuvo movimiento un video publicado por la usuaria de Twitter @anglschriss, quien cuenta el momento en que un hombre agredió físicamente a su pareja en el estacionamiento de Lindavista en Monterrey.

Según la usuaria informa, los hechos ocurrieron el 22 de mayo a las 8:54 horas, cuando una pareja se presentó por el autoservicio de un Starbucks en la plaza mencionada, donde ella trabaja.

Según menciona, la pareja comenzó a discutir en el auto y repentinamente el hombre le dio un golpe a su novia en la cabeza, por lo que la chica comenzó a llorar mientras en el sujeto sólo arrancó el auto.

La usuaria narró que salieron de la plaza en el auto y justo en el estacionamiento de enfrente seguían discutiendo, tal como muestran los videos publicados en el mismo hilo de la red social.

A la distancia, se puede ver en los metrajes cómo el sujeto se pone más violento y golpea y ahorca a la joven; sin embargo, aunque la usuaria asegura que llamó a emergencias, denunció que las autoridades le dijeron que no podían atender el reporte ni podían hacer nada al respecto:

Me dijeron que no podían hacer nada, que no me incumbe si yo no los conozco y más culpa tenía de no haber llamado al momento, estando en hora laboral".