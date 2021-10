VIDEO: Exhiben a “montachoques” de la colonia Roma en TikTok, así operan. 

CIUDAD DE MÉXICO.- Exhiben a “montachoques” de la colonia Roma en video de TikTok, así es como operan.

La conductora de un vehículo compartió en TikTok el momento en que dos presuntos "montachoques" la quieren extorsionar, después de que supuestamente se vieron involucrados en un incidente vial en calles de la colonia Roma Norte.

Aguas con estos estafadores, se nos cerraron y después pidieron dinero ‘para su llanta’", escribió el usuario de la red social.

Exhiben a presuntos “montachoques” molestos

En la grabación se observa que un sujeto exige a la mujer que se haga responsable por el daño que habría causado.

Sin embargo, la mujer explica que los seguros de las unidades se harían cargo de los posibles daños.

"Por eso, te saliste mal, aprende a manejar. Entiende, el seguro no va a cubrir nada", dice el presunto "montachoques" con tono agresivo.

“Montachoques” golpea carro de la afectada

Tras no obtener el dinero solicitado, el hombre golpea el carro de la mujer y ambos se retiran del punto sin esperar a los seguros.

Te puede interesar: Nueva modalidad de extorsión

El material fue replicado en otras redes sociales para alertar por este modus operandi de los "montachoques".

¿Qué hacer en caso de ser víctima de los "montachoques"?

Ante diversas denuncias en redes sociales, las autoridades han realizado algunas recomendaciones a los automovilistas en caso de ser impactados por grupos "montachoques".

1. Conservar la calma y no caer en provocaciones de estos grupos.

2. No bajar del auto.

3. Orillarse cerca de un policía o cámara del c5.

4. En caso de que no hay un elemento de seguridad cerca, llamar al 911 o contactar a la corporación desde la app Mi Policía.

5. Llamar a la aseguradora en caso de que el accidente se haya dado, pues en muchas ocasiones los "montachoques" sólo simulan haber sido impactados.