VIDEO: Enfermero denuncia que le lanzaron café caliente Yucatán

YUCATÁN.- A través de un video difundido en redes sociales, un enfermero denunció que un civil le arrojó café caliente a las afueras de su vivienda tras terminar su turno en la clínica donde labora.

El personal de salud dijo que se encontraba sacando cosas de su vehículo cuando una persona le arrojó la bebida desde su automóvil.

Voy llegando de la clínica, tengo mi uniforme y llevo ciertas cosas del hospital, y pues llegando a la casa, veníamos sobre la avenida, estaba sacando mis cosas y un carro me aventó café, juro que no lo puedo creer”.

“Había visto que estas cosas se estaban dando, pero no pensé que me fueran a suceder a mí. Mi choche esta todo manchado, mi uniforme está también, hablé a la policía, pero es realmente indignante, no puedo creer que estas cosas ocurran en estos tiempos, donde personal médico estamos dando nuestra vida a nuestras familias”, lamentó.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Óscar Sabido Santana, advirtió que se han registrado casos de agresiones contra el personal de salud que labora en hospitales que atienden a pacientes contagiados de Covid-19.

Por su parte, el Congreso del Estado analiza la propuesta de dictar hasta 5 años de cárcel y sin derechos a fianza, a quien se encontrado culpable de agredir a personal de la salud.

Con información de Excélsior