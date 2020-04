VIDEO: Enfermero de NL denuncia a chofer de transporte público que le negó servicio

NUEVO LEÓN.- Un joven enfermero del municipio de Juárez, Nuevo León, denunció a través de un video compartido en redes sociales denunció que un chofer de transporte público le negó el servicio debido a que portaba su uniforme.

Me siento súper enojado porque ya voy a trabajar, entro a las nueve y un camión no me quiso subir, pensé que esto no pasaba acá, pero es verdad, no me quiso subir porque traigo el uniforme”, dice el joven en la grabación.

Asimismo, el enfermero comenta que llevaba esperando el transporte más de 20 minutos y añadió que a los demás usuarios se les permitió abordar la unidad, sin embargo, a él se le negó acceder al colectivo.

“Yo traigo mi cubrebocas y no me quiso subir. Me dijo fuerte y claro, tú no subes; y sentí bien feo porque la gente se quedó viendo”, agregó el joven mientras limpiaba las lágrimas de su rostro.

Personal médico ha sido víctima de discriminación en diversos estados de México por el temor de la población a contagiarse de Covid-19, sin embargo, muchos de ellos han explicado el proceso de limpieza al que son sometidos antes de abandonar los hospitales donde laboran con el fin de evitar la propagación del virus.

