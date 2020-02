VIDEO: Encuentran a Felipe Calderón en vuelo alemán

ALEMANIA.- Se ha vuelto tendencia en redes sociales un video grabado por un mexicano radicado en Alemania, donde se encuentra al ex presidente Felipe Calderón en un vuelo comercial de la aerolínea Lufthansa y aprovecha la ocasión para “saludarlo”.

Al principio, se observa a un hombre y a una mujer, quienes mencionan que son de México pero llevan casi 30 años en el país germano, comentando que Calderón viene en el área “Business class” de su vuelo.

De ahí, se dirigen a esa área para hablar con el ex mandatario. Se presentan con él y en eso, el hombre le comenta:

“Gracias por dejar a México hecho una porquería […] y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político”.

A partir de esto, Calderón y el mexicano, quien se identificó como un ex cadete del Heroico Colegio Militar, comienzan con un intercambio de palabras agitadas, donde el ex presidente se defendía diciéndole al compatriota “te equivocas” y “no eres mexicano”.

Cuando los mexicanos proceden a retirarse, le comentan a Calderón “que le vaya bien en la cárcel” y cuando el ex mandatario intenta darle la mano, el hombre comenta “no me toque, señor [ex] presidente, por favor”.

El video finaliza con el mexicano exclamando “viva Andrés Manuel López Obrador”.

ADVERTENCIA: Vocabulario fuerte.