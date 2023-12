VIDEO: “El Prian me pedía la Fiscalía, mucho dinero e impunidad”: Samuel García sobre campaña presidencial y NL

MONTERREY, NL.- En tan solo diez días de precampaña, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, aseguró haber sacudido el sistema político al colocar a Xóchitl Gálvez en el segundo plano, generando así un acuerdo entre poderes fácticos para descarrilar su participación en la contienda presidencial.

Sin embargo, advirtió que el 2030 está muy cerca y que nadie podrá impedir su ascenso a la Presidencia de la República.

Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino del Estado; pero eso implicaba ceder mis principios, porque el Prian reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto e impunidad, me pedían que me desistiera de las den

uncias penales y no pagar impuestos, querían limpiarse fiscalmente”, expresó García Sepúlveda.