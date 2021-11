VIDEO: Diputado rechaza saludo de Lorenzo Córdova, “¡No me toques! ¿Qué te crees? ¡Igualado!”

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado por la bancada de Morena, Óscar Cantón Zetina, no respondió al saludo de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), cuando intentó saludarlo.

En contexto, Córdova acudió a la Cámara de Diputados para comparecer ante los legisladores, luego de una serie de reclamos contra el dirigente del máximo órgano electoral.

Así, en la primera ronda de intervenciones, Cantón Zetina respondió de forma abrupta a Lorenzo Córdova.

El presidente del INE dio unas palmadas en la espalda al diputado, después de que, este último lo dejara con la mano extendida, a la vez que le reclamó:

Cantón Zetina, quien ha pertenecido al PRI, PRD y PVEM, continuó sus ataques contra el presidente del INE, a quien le dijo farsante, obsesivo enfermizo, además de compararlo con su padre, Arnaldo Córdova.

También, el diputado morenista reclamó a Lorenzo Córdova el coste de su sueldo, y le preguntó por qué no lo disminuye, entre otros reclamos.

Córdova, ¿De dónde te nació lo farsante? ¿De dónde te nació lo obsesivo enfermizo?. Yo fui compañero hace 40 años del diputado federal Arnaldo Córdova, ese sí era demócrata. Aquí construimos parte de la democracia que este señor se ha empeñado envilecer acto con acto. ¿De dónde te nació lo farsante? ¿Por qué no contestas lo de tu sueldo? ¿La inmoralidad de tu sueldo? ¿Por qué no te lo bajas? Porque vives otra realidad, porque no vives en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no entienden, ciritos y lorencitos”, cuentionó.