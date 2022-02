VIDEO: Cártel de Sinaloa captura jóvenes y les vincula con el CJNG y asesinatos de cinco estudiantes en Zacatecas

ZACATECAS.- Presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa capturan jóvenes y les vincula con el CJNG y los asesinatos de cinco estudiantes en Zacatecas.

En videos difundidos por redes sociales se muestra a los supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes se identifican como integrantes del operativo “MZ” que aseguran su fin es misión es “exterminar a todo aquel que dañe al pueblo”.

Cártel de Sinaloa lamenta asesinato de cinco estudiantes

En su comunicado manifiestan: “Lamentamos los hechos de los últimos días, donde estas basuras mataron a unos estudiantes inocentes, se les hará justicia”, dice uno de los encapuchados.

Aseguran que no atentan contra el Gobierno ni ciudadanía y que no hacen pactos con organizaciones, sea el cártel que sea, por lo que piden no hacer caso a extorsiones

Nos disculpamos con la ciudadanía por los daños colaterales que sea han ocasionado en Jerez y Valparaiso”, añade.

Hallan menor entre supuestos operadores del CJNG

En las imágenes mantienen a tres varones jóvenes, uno de ellos de apenas 17 años, a quienes aseguran harán justicia.

Vídeo propagandístico del Cártel de Sinaloa, Operativo Mayo Zambada (#CDS MZ) donde piden disculpas por los 'daños colaterales' en Valparaíso y Jerez, Zacatecas; reteniendo civiles, uno de 17 años (#CJNG), un Jalisco probablemente del Grupo Guerrero y otro más de Los Talibanes.

1 pic.twitter.com/PbZt3QSoBC — BALAM. (@OfficialBalam) February 20, 2022