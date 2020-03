VIDEO: Captan agresión de hombre a su papá; lo hace gritar de dolor

MONTERREY, Nuevo León.- Fuerte indignación ha generado en redes sociales el video de un hombre maltratando a su propio padre de avanzada edad, al grado de que gritara pidiendo ayuda.

Una mujer atestiguó los hechos e inició una transmisión en vivo a través de Facebook con su celular al tiempo que la agresión tenía lugar.

En el video se ve como un hombre arrastra a su padre en el cruce de la calle Armendáriz con Cuitláhuac de la colonia Barrio Jalisco.

La mujer le reclama tal acción, pues el hombre además de arrastrarlo por la calle, parece regresarlo a casa de la misma manera.

No friegue, desde allá lo trae arrastrando, debe de respetarlo, no me voy a ir y aquí voy a esperar a la Policía".