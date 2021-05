VIDEO: Atropellan en Jalisco a un ciclista mientras intentaba huir por haber robado un celular

JALISCO, México.-Gerardo Sedano, reportero en el estado de Jalisco, compartió a través de Twitter un video que captó con su celular en donde muestra cómo un sujeto que había robado un celular fue atropellado por un automóvil, por lo que lograron detenerlo.

Al principio del clip grabado en Guadalajara, se ve cómo el presunto delincuente viajaba en una bicicleta y constantemente volteaba hacia atrás, puesto que al ciclista ya lo estaba persiguiendo tanto el comunicador como dos repartidores de comida.

Sin embargo, cuando el hombre que hurtó el celular llega a la esquina de la calle por la que transitaba, un vehículo particular impacta al joven que estaba siendo perseguido. Fue entonces cuando los dos motociclistas encararon al ladrón.

Además, la víctima del robo también llegó al lugar, quien se identificó como dentista y señaló que tras carse mientras iba caminando, el ciclista aprovechó la situación y tomó su dispositivo móvil.

Me caí y me agarró el celular así como si nada. Soy dentista y trabajo para ayudar a la gente. No es justo", señaló el dentista al reportero de Azteca Jalisco.