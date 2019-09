VIDEO: Así es un paseo en montaña rusa de la Feria de Chapultepec donde murieron 2 personas

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos personas fallecidas y dos lesionadas fue el saldo del descarrilamiento de uno de los vagones del tren del juego mecánico Quimera, en La Feria de Chapultepec.



El parque de diversiones fue cerrado mientras que las autoridades continúan con estudios periciales para deslindar responsabilidades, pero presumen que el percance se debió a una falla mecánica.

En el canal de YouTube, Coaster Force, se comparte contenido sobre montañas rusas en todo el mundo y circula un video donde se observa cómo era un paseo en Quimera antes del accidente.

Una cámara deportiva colocada hasta el frente del tren grabó que el viaje incluye tres vueltas de 360 grados y una caída vertiginosa.

Quimera ofrecía un recorrido de un kilómetro lleno de adrenalina y velocidad, donde los giros y las caídas no podían faltar.

A esta atracción, de acuerdo con el portal de este parque de diversiones, únicamente pueden acceder personas mayores a 1.40 metros de estatura.

DENUNCIAN FALLAS

Una de las vendedoras de La Feria de Chapultepec contó a EL UNIVERSAL que las fallas en dicho juego mecánico ya habían sido denunciadas a los encargados de la administración del parque de diversiones, sin que fueran atendidas.

“Yo soy una de las vendedoras, ese juego ya estaba mal, no quisieron hacernos caso a los vendedores, ya tienen más de tres años [las fallas]; ese juego se mueve”, externó.Lo mismo dijo Esmeralda “N”, una de las personas que tenía escasos minutos de haber ingresado al lugar. Contó que el carro “se sacudió y nada más vimos el brazo de alguien que se fue de lado, no vimos que cayera nadie.“Te impacta, está casi en la entrada, yo en lo personal no regreso. De hecho, las ruedas rojas [del juego mecánico] si te paras de lado, se veía como se zangoloteaban cuando pasaban los carritos”, contó.Al menos, recordó, dos de las víctimas impactaron con su cabeza en la estructura antes de caer del juego; momentos después, las personas comenzaron a ser evacuadas por el personal de La Feria.Sin embargo, varios clientes que fueron desalojados del lugar para el cierre del parque denunciaron que el personal de la empresa no cuenta con ningún protocolo de seguridad, pues cuando ocurrió el accidente, entraron en caos.