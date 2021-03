VIDEO: Abogado señala que Loret de Mola y López-Dóriga cobraban miles de dólares por entrevistas

CIUDAD DE MÉXICO.-Un abogado acusó a los periodistas Carlos Loret de Mola y Joaquín López-Dóriga de cobrar miles de dólares por realizar entrevistas.

El especialista en Derecho Militar, César Gutiérrez, dijo que López-Dóriga cobraba 50 mil dólares, mientras que Loret de Mola 25 mil.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Con Joaquín López-Dóriga cobraban 50 mil dólares para hacerte una entrevista”, afirmó.

“Me dijeron que no podía salir en la televisión que nada más sería en la radio y que me costaría 25 mil dólares que él me hiciera una entrevista”, señaló el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo sobre el conductor de Latinus.

Gutiérrez indicó estar dispuesto a probar sus afirmaciones si alguno de los comunicadores decidiera interponer denuncias en su contra.

“¿Periodistas de dónde?, más bien son prostitutas de la información, con todo respeto”, indicó.

Por otro lado, detalló que Víctor Trujillo, Brozo, nunca le dio espacio cuando quiso exhibir algunos temas.

“Brozo jamás nos dio la oportunidad…él en cuanto supo el tema dijo no, y no, y no, me mandó al carajo”, sentenció.