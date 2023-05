VIDEO: AMLO muestra TikTok de hombre insultando a la 4T en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el incidente donde un hombre lanzó gritos y maldiciones contra la 4T en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) por no tomar su vuelo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "el espectáculo" sólo representa el pensamiento conservador y autoritario de millones de personas.

Fue durante su conferencia mañanera que el presidente se pronunció al respecto, recomendando a su vez a los jóvenes a ser humildes, luego de mostrar el video viral de TikTok.

Ayer hubo un espectáculo en el Aeropuerto de un joven que representa, no solo él son como millones que actúan así que tienen esa mentalidad, esa manera de ser del conservadurismo, que predominaba y existía, estaba oculta, se simulaba, pero eso es lo bueno de este movimiento todo sale", dijo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional al mostrar un video de TikTok. "Pero no es él, insisto, son millones es el pensamiento conservador, muy autoritario, y así andan, irritados y muy molestos, pero deberían estar contentos", expresó el presidente.

AMLO señaló a los "conservadores"

López Obrador refirió el caso de la gente de los pueblos de México que están felices, es donde hay más felicidad, pero reconoció que, en ciertos sectores, "los aspiracionistas, son muy reaccionarios, filopanistas, ultraconservadores, no me gusta usar lo de facho, pero para que se entienda mejor, y no sólo en México".

Señaló que es importante combatir el racismo y la discriminación y, para los jóvenes, les recomendó no tomar ese camino, sino procurar ser humildes y no prepotentes.

Zafarrancho en el AICM por no poder abordar un vuelo

Con gritos contra la 4T, un pasajero protagonizó un zafarrancho dentro del AICM) porque no pudo abordar su vuelo.

Moviendo los brazos, el hombre hizo comentarios de forma discriminatoria hacia otra persona que, según él, lo estaba grabando: "¿qué me estás grabando, negrito de Cuba?".

Te puede interesar: AMLO afirma que Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada