VIDEO: AICM responde a Pedro Ferriz Hijar tras acusación de robo en la terminal

CIUDAD DE MÉXICO.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) emitió un comunicado luego de la denuncia de Pedro Ferriz Hijar, quien dijo haber sido víctima de robo en el filtro de seguridad del AICM el 26 de diciembre pasado.

Welcome to Mexico. Me acaban de asaltar en el aeropuerto, me robaron una Clutch en el filtro de seguridad de #AICM”, escribió en ese entonces el hijo de Pedro Ferriz de Con.