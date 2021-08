VIDEO | Señora es acusada de mojar a mujer mayor que vendía artesanía fuera de su casa

MICHOACÁN.-Una mujer ha sido acusada en las redes sociales de mojar a una señora mayor que vendía artesanías.

El incidente -criticado en redes sociales- habría sucedido en Michoacán.

En Twitter señalan que la mujer afectada vendía artesanías debajo de un balcón, y una señora desde arriba le arrojó el agua.

En el video viral un joven que narra la situación dice que "hoy me tocó esta mala experiencia".

Como una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio", afirma.

Agrega:

"Neta gente, sino tiene nada que hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. �� pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

Varias personas condenaron este hecho, y aunque detallaron que a mucha gente le molesta que se pongan a vender fuera de su casa "esas no son las maneras de actuar".

Algunos señalaron que lo correcto era haber ido a decirle a la mujer que se buscara otro lugar, no mojarla.