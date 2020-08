VIDEO | López-Gatell presenta recuento del uso del cubrebocas como medida auxiliar ante Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles, Hugo López-Gatell Ramírez, ante la polémica que existe por el cubrebocas en México, de la cual ha derivado que se le señale a él como enemigo de dicho accesorio, presentó una recuento de las numerosas ocasiones que se ha referido a este.

Desde Palacio Nacional, durante el Informe Técnico Diario, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mostró un vídeo que inicia el 11 de abril de 2020, que llamó "Usa tu cubrebocas", con el subtítulo "Es una buena medida auxiliar de la prevención de infecciones respiratorias".

Asimismo, indicó que la mañana de este 12 de agosto en la conferencia matutina, una reportera expuso una "una serie de preguntas, que nos parecen muy útiles y nos llamó la atención sus preguntas, [ya que] parecían retomar temas que decimos muy frecuentemente", siendo "una de ellas el famoso cubrebocas". Al respecto, la periodista le preguntó al mandatario, ¿usted por qué no lo usa?

Por lo que aclaró que "todas las dudas son siempre muy bienvenidas y legitimas". No obstante, "Cuando hay temas que se presentan de nueva ocasión como la epidemia larga, un segmento de la población, que parece ser el mismo con las mismas preguntas repetitivas, insistía que no habíamos dicho la duración, y qué cómo lo estábamos cambiando, qué si el pico de la epidemia, que no nos salieron las predicciones, que lo prolongábamos; entonces trajimos aquí un video que se llamo Epidemia Larga, en donde recapitulamos lo que hemos dicho en casi 170 conferencias", manifestó el funcionario federal.

Hicimos un recuento de todas las veces que hemos explicado las implicaciones del uso de cubrebocas como medida auxiliar en la prevención de infecciones respiratorias. pic.twitter.com/lnIW9xQ77L — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 13, 2020

Continuó "Me entró a mi mismo la duda de si habíamos hablado o no del cubrebocas en semanas previas, yo recordaba que lo habíamos dicho, quizás usted en su casa ya está aburrido de que lo hablemos otra vez. Les pido sean tan amables de prestar atención a las fechas y contar el número de veces, que en esta conferencia y en otros espacios hemos mencionado el tema".

En cuanto a la postura técnica de la utilización de la mascarilla facial, reflejada en la Organización Mundial de la Salud, otros organismos internacionales e incluida en la Guía Técnica sobre Control de Infecciones con dos ediciones, López-Gatell precisó que:

Es un instrumento auxiliar, la palabra clave es auxiliar, en la prevención de la enfermedades respiratorias como Covid-19. Se conoce que puede interferir con la salida de las partículas líquidas (gotas, gotículas, aerosoles) de la nariz y de la boca que llevan el virus, para que las partículas contagiantes no lleguen a la cara, la vía respiratoria o a los ojos de una persona que no se quiere contagiar".

Además, existe evidencia científica diversa que es efectivo en el aspecto preventivo, como en el caso de la influenza, sólo sí se usa de manera correcta y continua para aquellos que portan el patógeno no lo proyecten hacia otras personas, dijo. Cabe destacar que, en general, las personas no están habituadas a portarlo, en consecuencia, suelen quitárselo, utilizarlo como argolla, descubrir el área de la nariz y estarse tocando el rostro, lo cual es contraproducente al propósito de evitar la trasmisión.

Sin embargo, reiteró que es eficaz para limitar la salida del virus, más no con la llegada de este. Aunado a que no sustituye a las medidas principales: el lavado de manos, proteger el estornudo, la sana distancia, quedarse en casa si se tienen síntomas, etcétera.

El cubrebocas es una medida auxiliar, pero no sustituye el lavado de manos, protección del estornudo, la sana distancia y el confinamiento. pic.twitter.com/Ddadx9habh — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 13, 2020

En cambio, enfatizó que no se cuenta con "evidencia científica útil de que el cubrebocas sea capaz de interferir con la llegada de los virus, a menos que, sea una barrera de material muy gruesos como son los N95 y en la Guía se recomiendan para el personal de salud que está en contacto más directo con las personas enfermas de Covid. En particular, aquellos profesionales que practican procedimientos como la intubación o toma de muestras que generan aerosoles y que pueden propagar el virus".

Finalmente, apuntó a que la Secretaría de Salud revisa diariamente la evidencia de la ciencia y se continúa observando al mencionado segmento poblacional con similares cuestionamientos hacia las pruebas diagnósticas, el cierre de fronteras, entre otros, con el objetivo de "señalar las inconsistencias de López-Gatell".