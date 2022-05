Usuarios de redes llaman a boicot contra FEMSA tras negarse a participar en plan anti-inflación de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la actual inflación que vive México y el resto del mundo, usuarios de redes sociales llamaron al Boicot contra grupo Femsa, propietario de Coca-Coa y Oxxo entre otras, tras negarse a participar en el plan anti-inflación.

Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que comenzarían pláticas con dueños de diversas empresas para intentar detener el constante aumento de precios de diferentes productos.

Femsa se volvió tendencia en la plataforma de Twitter, donde miles de usuarios llamaban al boicot contra la multinacional, tras la negativa de participar en este plan que pretende frenar la inflación en México.

Que no sea solo un rato, que sea BOICOT PERMANENTE A @FEMSA" y "Yo no consumo el veneno pero si sería bueno que no se le compré más a esa empresa @FEMSA por no apoyar a los consumidores, solo se hacen ricos" son algunos de los tuits que se pueden leer en la plataforma.