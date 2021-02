Usar cubrebocas significa "no confiar en Dios": Obispo de Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El obispo de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, llamó la atención de los religiosos al pronunciar su posicionamiento sobre el uso de cubrebocas para prevenir contagios de Covid-19.

El religioso en la misa dominical que ofició el pasado domingo 14 de febrero, habló de los motivos por los que no usa mascarillas y aseguró que su uso significa "no confiar en Dios".

El pontífice admitió que está consciente de que no es inmune a ninguna enfermedad y está expuesto al contagio del coronavirus como el resto de la población, pero su confianza en Dios para no enfermar es inquebrantable.

Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo porque no soy inmune a nada. Pero, así como me ven mi rostro (sin cubrebocas), ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten, externó.