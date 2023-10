"Una película de terror": Dron de Azteca Noticias muestra los daños en Acapulco Diamante

ACAPULCO, México – El poderoso huracán Otis, que azotó el icónico destino turístico de Acapulco, ha dejado a su paso una estela de destrucción, cobrando la vida de 27 personas y dejando a cuatro desaparecidos.

Además de las pérdidas humanas, se han reportado daños materiales significativos, según informó la secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez.

El huracán Otis hizo su entrada en tierra en el estado de Guerrero, en el suroeste de México, en la madrugada del miércoles, con vientos devastadores y lluvias torrenciales que causaron estragos en la conocida zona hotelera de Acapulco y sus alrededores. Entre los estragos se incluyen edificios colapsados, árboles caídos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las autoridades se encuentran trabajando arduamente para atender a todos los municipios afectados por el ciclón, tal como lo confirmó la secretaria Rodríguez durante una rueda de prensa.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, añadió que Otis ha dejado huellas en el 80% de los hoteles en Acapulco.

El fotoperiodista David Guzmán, colaborador de la Agencia EFE en Acapulco, describió el impacto de Otis como una pesadilla inesperada.

A pesar de la advertencia de la llegada del huracán, la magnitud del desastre tomó a la población y a los turistas por sorpresa.

Guzmán relató que el viento y la lluvia comenzaron de manera relativamente ligera alrededor de la 1:30 de la madrugada, pero en cuestión de minutos la situación cambió drásticamente.

Los vientos huracanados y los ruidos aterradores se adueñaron de la noche, y las viviendas se vieron invadidas por el agua. En palabras de Guzmán, "todo se tornó horrible".

Otis, ya clasificado como un huracán de categoría 5, golpeó con una furia inusitada, con vientos sostenidos de 270 km/h y ráfagas de hasta 300 km/h.

La pesadilla que vivió Guzmán y su familia duró al menos tres horas, durante las cuales se resguardaron en su hogar, que también sufrió daños significativos. La magnitud de la devastación dejó atónitos a los habitantes, y David Guzmán señaló que el proceso de recuperación será largo y difícil, con la preocupación de posibles infecciones respiratorias debido a la presencia de mosquitos en la región.

Me dio mucho miedo. Era, te juro, una película de terror. Pensé que no iba a llegar a mi casa, empezó a oscurecer, la gente corría con carritos llenos de comida, enloquecidos, sentí miedo de que me fueran a matar, a violar, tuve terror”.