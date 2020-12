"Una falta absoluta de respeto": Critica Claudia Sheinbaum insultos de Brozo a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum comentó que fue una falta de respeto los insultos con palabras altisonantes vertidas por Víctor Trujillo, en su personaje de “Brozo”, en el canal de YouTube de Latinus.

“Primero, es una falta absoluta de respeto. Segundo, es que están muy molestos, o sea, México es de los seis países del mundo que ya tienen vacunas. Aún con la difícil circunstancia económica del país, el gobierno federal está destinando una cantidad muy importante de recursos para la aplicación de la vacuna y que seamos de los primeros países en tener vacuna en todo el mundo”, comentó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo comentó que “a ellos les hubiera gustado, probablemente, que México no tuviera vacuna o que no hubiera habido la contratación de médicos que ha habido”.

Y agregó: “a mí, la verdad, me parece una falta de respeto muy grande y no sé a qué intereses responda, la verdad”.

Trujillo insultó con groserías al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al decir que no le parece que no haya vacunas contra la Covid-19 en el sector privado.

"Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más improtante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de las personas", comentó.

Agregó:

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pin#$%che presidente que, o nos sirve, o no sirve, pa ni madres".

Trujillo trabaja para el portal Latinus, junto a Carlos Loret de Mola.