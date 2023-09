Un paseo de altura

El pasear en globo aerostático es una aventura que se describe con palabras como mágica, cautivadora y liberadora. Elevarse lentamente sobre paisajes impresionantes es una experiencia que todos deberían vivir al menos una vez en la vida.

Los paseos en globo aerostático son mucho más que un simple viaje: son una inmersión en la serenidad y la belleza de la naturaleza.

A bordo de una canasta suspendida bajo un enorme globo lleno de aire caliente, los pasajeros son testigos de un amanecer o un atardecer desde una perspectiva única.

La sensación de flotar silenciosamente sobre campos verdes, montañas escarpadas o desiertos interminables es incomparable. Se podría decir que es como ser parte de un cuadro viviente en constante cambio.

La experiencia de volar en globo es igualmente apreciada por la sensación de libertad que ofrece. Mientras se desliza suavemente por el cielo, uno se siente desconectado del mundo terrenal, como si estuviera flotando en un sueño.

Esa tranquilidad que se experimenta es difícil de describir, ya que se trata de un momento en el que todo parece estar en paz.

Liberación y emoción

Además de la serenidad y la libertad, el paseo en globo aerostático brinda una perspectiva única de la geografía y la cultura de un lugar.

Los viajeros pueden ver de cerca la topografía del terreno, observar la vida silvestre desde las alturas y en algunos destinos, incluso saludar a la gente local mientras el globo pasa sobre sus hogares. Cada paseo es una oportunidad para aprender y apreciar la diversidad del mundo.

En cuanto a los destinos, el globo aerostático es versátil y puede disfrutarse en una variedad de lugares. Uno de los destinos más emblemáticos es Capadocia, Turquía, donde los pasajeros pueden volar sobre el espectacular paisaje de chimeneas de hadas y antiguas ciudades subterráneas.

Además en el Sahara, en Marruecos, los amantes de la aventura pueden contemplar las dunas de arena dorada desde las alturas. En Bagan, Myanmar, es posible volar sobre miles de templos antiguos dispersos por la llanura.

Sin embargo, la lista de destinos impresionantes no se detiene ahí. Desde los viñedos de Napa Valley, California hasta la campiña inglesa, pasando por los campos de tulipanes en los Países Bajos, hay un mundo de opciones para explorar desde lo alto. La elección del destino depende en última instancia de la experiencia que uno busque.

Uno de los aspectos más emocionantes de un vuelo en globo es que el lugar de aterrizaje no se puede predecir con precisión, ya que depende de las condiciones climáticas en el momento del descenso.

Viajar en globo aerostático es, sin lugar a dudas, una experiencia que combina la belleza, la emoción y la tranquilidad.

La posibilidad de explorar el mundo desde una perspectiva única y contemplar paisajes impresionantes es un regalo que todos los amantes de los viajes deberían darse al menos una vez en la vida. ¿Estás listo para elevar tus aventuras a nuevas alturas? ¡Prepárate para despegar!

Algunos ‘highlights’

Los vuelos en globo tienen una larga historia que se remonta a 1783, cuando los hermanos Montgolfier realizaron el primer vuelo tripulado en Francia.

¿Sabías que los pilotos de globos no pueden controlar directamente la altitud? Ascender o descender depende de la diferencia de temperatura entre el aire dentro del globo y el exterior.

Uno de los aspectos más sorprendentes de los vuelos en globo es la calma y el silencio que se experimentan. Sólo se escuchan los sonidos de la naturaleza y el quemador de gas ocasional.

El globo aerostático más grande del mundo tiene una capacidad de casi 1 millón de pies cúbicos y es conocido como "El Super Guppy". Se usa para transportar cargas pesadas.

Ascensiones récord: en 2015, un equipo suizo estableció el récord mundial de ascensión más alta en globo, llegando a una altitud de más de 25 mil metros.

No hay volante en los globos aerostáticos, como los aviones; los pilotos controlan la dirección mediante el ajuste del calor en el globo.

Algunos aventureros han completado vuelos en globo aerostático alrededor del mundo. Fue en 1999 cuando Bertrand Piccard y Brian Jones lograron esta hazaña.

Se han realizado experimentos con globos estratosféricos que han alcanzado altitudes de más de 40 kilómetros, lo que permite la observación de la Tierra desde la frontera del espacio.

17-20 de noviembre

será el Festival Internacional del Globo 2023 en León, Guanajuato.

Más información:

"The History of Hot Air Ballooning", por Robert Waldmire.

"Ballooning: A History, 1782-1900", por S.L. Kotar y J.E. Gessler.

"Hot Air Ballooning", por Bob Gardner.

"Ballooning: The Complete Guide to Riding the Winds", por Dick Wirth.

"Ballooning: High and Wild", por Bob Berman.