"Último domingo del abuelo", Internet se une para encontrar a dueño de conmovedor billete de 50 pesos

JALISCO.- En redes sociales se volvió viral una fotografía de un billete de 50 pesos que tiene pegado un post-it con un curioso mensaje que conmovió a la dueña.

“Último domingo del abuelo” dice el post-it que también contenía el nombre del abuelo, sin embargo el usuario de Facebook lo censuró, en él también venia una fecha inscrita la cual era 20-3-21.

Glez Mari, actual dueña del billete compartió la foto en su facebook para solicitar la ayuda de las personas para localizar al antiguo dueño y entregárselo, sólo le solicita decirle el nombre que viene escrito en el billete, “sólo dime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo”.

Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo...” escribió Glez Mari en su publicación.