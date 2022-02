Ucranianos en México se manifiestan frente a la Embajada rusa en la capital del País

A solidarse y demandar la salida de las tropas rusas de Ucrania llamaron manifestantes de ese país ante la Embajada de la Federación Rusa en la Ciudad de México.

Desde medio día mujeres y hombres ucranianos arribaron a las instalaciones de la Embajada de Rusia ubicadas en la colonia Hipódromo-Condesa para manifestarse pacíficamente por el fin del conflicto en su país.

Quisimos no pedir, demandar del mundo reaccionar a la guerra, al asesinato que está llevando el Gobierno ruso ahora en territorio de Ucrania: Demandamos sanciones sobre Rusia y el presidente Vladimir Putin México debe hacer lo suyo”, dijo Marta Koren ciudadana ucraniana residente en la Ciudad de México.

Koren demandó que la Embajada de Rusia declare no ser parte de la invasión a Ucrania.

“Que no quieren ser parte de este crimen, que no apoye a su Presidente y a sus locuras, ya no toleraremos la agresión rusa sobre Ucrania”, dijo.

Koren demandó apoyo del Gobierno de México a Ucrania.

“Tenemos un enemigo en común que es Vladimir Putin, el mentiroso y el asesino. Demandamos que ya pongan una posición clara; una posición neutral sólo alentará la agresión de Rusia sobre Ucrania, demandamos que México apoye a Ucrania y ponga sanciones al Gobierno ruso, al presidente de Rusia”.