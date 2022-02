UNA-CDMX busca que se les apruebe comprar y aplicar vacunas anticovid para niños

CIUDAD DE MÉXICO.-La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) busca comprar y aplicar vacunas anti covid en infantes de Ciudad de México.

Asimismo, desea contar con el presupuesto directo para poder atender otras enfermedades y para el mejoramiento de las escuelas.

Para ello, durante la tarde de este martes presentaron dos iniciativas en materia de salud y educación, con el fin de que el Gobierno federal les brinde presupuesto o bien les aprueben operar en ambos rubros con su propio dinero.

Te puede interesar: Cuarta ola de Covid-19 en México registra franco descenso, dicen autoridades

El alcalde de Benito Juárez y vocero de la UNA-CDMX, Santiago Taboada Cortina, comunicó que desde el comienzo de la actual administración, las nueve alcaldías de la oposición firmaron acuerdos con diversas organizaciones para auxiliar a los vecinos en dichos rubros, cuyos fondos han salido de su propio presupuesto.

No venimos por dinero, sino que nos permitan operar. No pedimos un peso, sino que nos dejen atender a nuestros vecino y no que luego nos finquen responsabilidad penal o administrativa", aclaró posteriormente en la conferencia.