UIF no se usará para fabricar delitos, pero sí para investigar las denuncias: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se utilizará para fabricar delitos a opositores, pero sí para investigar todas las denuncias que lleguen, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre si la UIF no será usada para perseguir a los opositores políticos en época electoral.

“La instrucción que tienen es si conocen de información o poseen información dónde puede haber un delito, que de inmediato entreguen todo a la Fiscalía General de la República, que no se queden con nada, sea quien sea, trátese de de quien se trate, que no utilicemos el gobierno para fabricar delitos; eso es muy claro”, dijo.

López Obrador afirmó que su gobierno no es “tapadera” y si al él le llevan un expediente de manejo irregular de cursos, sea de un funcionario o alguien ajeno a su gobierno, la orden es que se proceda.

“Porque si no yo quedo como encubridor, si no me entregan un documento de alguien que está cometiendo un delito de inmediato pido que se proceda, porque si no el Presidente pierde autoridad, entra en relación de complicidad con un servidor público, le toman la medida”, dijo.

El Presidente afirmó que él “no establece relaciones de complicidad con nadie”.