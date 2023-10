"Tus burlas solo nos ayudan”: Alazraki responde a AMLO tras burlas por pedir apoyo económico de seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Carlos Alazraki respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ser mencionado en la conferencia diaria por pedir apoyo económico para su programa por falta de apoyo de empresarios.

A través de su programa de Youtube, Atypical TV, Alazraki pidió a las personas que ven su contenido una cooperación mensual de 25 pesos para poder continuar con sus videos.

Luego de que el clip se volviera viral a través de redes sociales, el presidente López Obrador habló sobre el tema durante su conferencia diaria en Palacio Nacional.

Hay que ayudar a Alazraki, ternurita, ya le voy a mandar mis 25 pesos, ahorita, no traigo nada, pero sí, cuando menos si se atreve a decir "no tengo" o "ya no me alcanza para mantener el programa", hay que ayudarlo dijo el presidente en tono sarcástico durante la mañanera.