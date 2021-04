Turista denuncia a bar de Cancún al resultar con quemaduras en la cara por bebida flameante

CANCÚN.- Una turista estadounidense denunció a través de su cuenta de Twitter que el pasado 4 de abril resultó con quemaduras en su rostro, luego de haber sido alcanzada por una bebida flameante que sirvieron en su mesa.

Los hechos ocurridos en el bar Las De Guanatos, se presentaron cuando la mujer se encontraba en la mesa con varios acompañantes y uno de ellos pidió dicha bebida alcohólica que se prende con un encendedor.

El mesero, al prenderle fuego a la bebida, la llama consigue cierta altitud y alcanza el rostro de la mujer, quien se tira al piso.

Ante esto la turista procedente de Baltimore, Estados Unidos, denunció que sufrió quemaduras de segundo grado en su rostro y parte del brazo, así como parte de su cabello.

La agraviada también señaló que dicho accidente pudo haberse evitado fácilmente y que compartía el hecho porque deseaba que nadie más pasara por esta situación.

He sufrido quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo de la cara, el brazo izquierdo y la oreja izquierda. Incluso perdí parte de mi cabello. El personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni asistencia; simplemente me miró sin palabras”, escribió la afectada en Facebook.