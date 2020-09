Tunden a Denise Dresser por compartir otra vez "fake news" en Twitter; esta vez sobre la manifestación feminista

CIUDAD DE MÉXICO.-Fuertes críticas ha tenido la politóloga Denise Dresser luego de difundir información falsa respecto a las mobilizaciones feministas ocurridas este lunes en la Ciudad de México.

Aquí el gobierno de Claudia Sheinbaum “encapsulando” la libertad de expresión para las mujeres que luchan por los derechos de otras", escribió en redes sociales al compartir una foto de una marcha que no era de la CDMX.

La imagen que la escritora publicó, en realidad correspondía a una manifestación en Toronto, Canadá, contra la cumbre del G20.

Esto desató una fuerte conversación en Internet en contra de las conocidas como "fake news" y de las personas que las difunden.

El periodista Jorge Armando Rocha dijo al respecto:

"¿Ya le avisaron sus alumnos a Denise Dresser que por más furia que haya en su pluma, los debates no se ganan con montajes?".

¿Ya le avisaron sus alumnos a Denise Dresser que por más furia que haya en su pluma, los debates no se ganan con montajes?

Por su parte, Epigmenio Ibarra escribió en Twitter:

"Aquí la muestra de la desesperacion y la miopía de la oposición desenfrenada. Toman imágenes de lo sucedido en otros países y pretenden hacerlas pasar como imágenes de la CDMX".

Aqui la muestra de la desesperacion y la miopía de la oposición desenfrenada. Toman imágenes de lo sucedido en otros países y pretenden hacerlas pasar como imágenes de la CDMX.

Dresser borró el tuit, sin embargo varias personas hicieron captura y su nombre se volvió tendencia en las redes.

Esta no es la primera vez que la docente publica noticias falsas. En julio, Denise Dresser, culpó al Gobierno de México de un hecho lamentable que ocurrió en Argentina.

"Vergonzoso que esto ocurra en nuestro país. Vergonzoso que no se entienda cómo se juegan la vida los trabajadores del sector salud, por todos, para todos. Vergonzoso que no haya información suficiente para saber que quienes se recuperan ya no contagian. Urge solidaridad”, comentó en Twitter, adjuntando una nota en la que se podía leer que vecinos de un enefermero argentino lo habían agredido tras enterarse que tuvo Covid-19.