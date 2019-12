Tumbaburros llama a El Mijis demagogo e inexperto y a AMLO viejito resentido 

CIUDAD DE MÉXICO.-Tumbaburros le dijo a Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, irresponsable, demagogo e inexperto.

Este lunes ambos sostuvieron un debate en el que, según los usuarios de las redes sociales, El Mijis quedó muy mal parado.

“Ayer el representante de MORENA contra el que fui a debatir, demostró la esencia misma de la 4T. 1- Inexperiencia. 2- Demagogia. 3- Irresponsabilidad. Podría debatir contra el 70% de los políticos de MORENA que ocupan cargo por "tómbola" y sería el mismo resultado”, señaló Tumbaburros en Twitter.

Por otro lado, dijo que “Los Chairos”, como se le conocen a los que simpatizan con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se enojaron con “El Mijis”.

“Los chairos enojados con el Mijis porque en el debate de ayer no me ganó. Oigan, él es diputado porque ustedes votaron por él. Yo fui a debatir con el representante que ustedes eligieron para que los representara. La culpa de que él sea diputado es de ustedes, no mía”, señaló.

Además llamó al presidente viejito, incompetente, resentido y demagogo.

“Les recomiendo que elijan mejor a sus representantes. Vean el Presidente que nos eligieron. Un viejito que no entiendo el mundo moderno, incompetente, resentido y demagogo. Ya maduren chairos”, finalizó.