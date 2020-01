"Tú diste el pitazo a los rateros": Acusa a cajera de banco de participar en asalto

VERACRUZ.- Un hombre que, según un video publicado en redes sociales, acudió a un banco a retirar 76 mil pesos fue asaltado cuando salía del establecimiento, por lo que acusó a la cajera de haber avisado a los asaltantes del retiro de una cantidad grande de dinero.

En las imágenes se puede observar al hombre entrando de regreso a un banco para reclamarle a la empleada del lugar por qué los asaltantes tenían detalles de que recién retiró de ese banco. El afectado pidió hablar con el gerente de la empresa para que se le regresara el dinero.

"Voy llegando al banco donde vine a retirar el dinero y me acaban de asaltar(...) A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los diera y sabían en qué bolsa me lo metí(...) Tú le diste el pitazo a los rateros, gritó.